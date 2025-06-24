رغم فوزه على بوتافوجو.. أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية مبكرًا

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أحمد جودة - القاهرة - ودع أتلتيكو مدريد الإسباني مسابقة كأس العالم للأندية، رغم فوزه على نظيره بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب روز بول، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مواجهة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في مونديال الأندية

سجل الفرنسي المميز أنطوان جريزمان هدف الفوز بالمباراة لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 87 من زمن المباراة، بعد صناعة متقنة من جوليان ألفاريز.

وبتلك النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة بوتافوجو والذي يمتلك نفس عدد النقاط، وباريس سان جيرمان المتصدر أيضًا.

وجاء تشكيل بوتافوجو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جون.

▪︎خط الدفاع: فيتينهو- جاير- باربوزا- تيليس.

▪︎خط الوسط: آلان- جريجوري- مارلون.

▪︎خط الهجوم: آرثر- جيسوس- سافارينو.

في المقابل، جاء تشكيل أتلتيكو مدريد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أوبلاك

▪︎خط الدفاع: خافي جالان، لينجليه، لو نورماند، ماركوس يورينتي

▪︎خط الوسط: كونور جالاجير، بابلو باريوس، رودريجو دي بول، جوليان سيميوني

▪︎خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ألكسندر سورلوث