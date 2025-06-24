نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الأولى في مونديال الأندية قبل مباراة الأهلي وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم وخاصة مشجعي المارد الأحمر في معرفة ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد بورتو في ختام جولات مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بورتو صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد بورتو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بورتو صباح اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HDوMBC MASR 2HD.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

1- بالميراس: 4 نقاط.

2- إنتر ميامي: 4 نقاط.

3- بورتو: نقطة واحدة.

4- الأهلي: نقطة واحدة.