القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية والمعلقين

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في اللقاء الذي سيجمع الفريقين صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، هذه المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلي المصري وبورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد بورتو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة الأهلي ضد بورتو صباح اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HDوMBC MASR 2HD.