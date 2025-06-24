نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي إلى دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيق الفوز على نظيره سياتيل ساونديرز بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز

افتتح التسجيل في الدقيقة 37 من الشوط الأول، كفاراتسخيليا مهاجم فريق باريس سان جيرمان تسجيل هدف التقدم بأسيست من فيتور فيريرا.

ونجح النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، في تسجيل الهدف الثاني في شباك سياتيل ساونديرز، عند الدقيقة 66 من الشوط الثاني، بتمريرة من باركولا.