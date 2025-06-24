نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد إنتر ميامي الأمريكي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب هارد روك، المواجهة المنتظرة بين إنتر ميامي وبالميراس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك.

ويحتل بالميراس صدارة ترتيب جدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميامي والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي، وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية 2025، وتحديدًا على قناة MBC ACTION، وتُذاع المباراة عبر منصة DAZN.