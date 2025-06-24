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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري في الجولة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي، فجر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بورتو في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد على بن رمضان.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ووسام أبوعلى وتريزيجيه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، هي التي ستنقل مباراة الاهلي ضد بورتو على الهواء مباشرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا قناتي mbc masr 1 و2.