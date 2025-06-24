نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي اليوم أمام بورتو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة حاسمة أمام نظيره بورتو البرتغالي، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي، فجر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الأخير في مجموعته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، بنقطة واحدة، بينما يقع بورتو في المركز الثالث بجدول الترتيب بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، هي التي ستنقل مباراة الاهلي ضد بورتو على الهواء مباشرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا قناتي mbc masr 1 و2.