نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

الاهلي ضد بورتو البرتغالي، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قنوات mbc masr.

إنتر ميامي ضد بالميراس، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قنوات mbc masr.

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بايرن ميونخ ضد بنفيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.