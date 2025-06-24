نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يضرب سياتيل ساونديرز بثنائية ويتأهل إلى دور ال16 بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التأهل بشكل رسمي إلى دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيق الفوز على نظيره سياتيل ساونديرز بثنائية نظيفة..

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق باريس سان جيرمان وسط حذر دفاعي من فريق سياتيل ساونديرز.

وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول، نجح اللاعب كفاراتسخيليا مهاجم فريق باريس سان جيرمان في تسجيل هدف التقدم بأسيست من فيتور فيريرا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره سياتيل ساونديرز بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، الهدف الثاني في شباك سياتيل ساونديرز، عند الدقيقة 66 بتمريرة من باركولا.