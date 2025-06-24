الرياضة

خالد الغندور: الأهلي يقترب من الإعلان عن ضم ياسين مرعى مدافع فاركو

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خالد الغندور: الأهلي يقترب من الإعلان عن ضم ياسين مرعى مدافع فاركو

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كان ياسين مرعي قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي مع نهاية الدوري ولكن لم يكن هناك اتفاق نهائي بعد مع مسؤولي فاركو".

وأكمل: "نجح أسامة هلال رئيس قسم الاسكاوتنج بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير التعاقدات في إنهاء الاتفاق مع نادي فاركو لضم اللاعب".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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