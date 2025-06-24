نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: غزل المحلة ينهي اتفاقه مع أحمد شوشة مدافع الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، نجح في إنهاء اتفاقه مع اللاعب أحمد حامد شوشة مدافع الجونة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن علاء عبد العال المدير الفني الجديد للمحلة، أوصى مجلس الإدارة بضم اللاعب أحمد شوشة من الجونة.

وشدد، النادي أنهى كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وسيكون الإعلان الرسمي خلال أيام قليلة.