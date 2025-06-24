نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: ميدو جابر على رادار البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد الغندور، أن إدارة نادي البنك الأهلي تضع اللاعب ميدو جابر ضمن الأسماء المطروحة بقوة للانضمام لصفوف الفريق في الانتقالات الجارية.

وأكد مصدر بنادي البنك الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن النادي يضع الرتوش الأخيرة على قائمة الفريق للموسم المقبل والتي ستدخل معسكر الإعداد خلال الأيام المقبلة.

وشدد، أن اللاعب ميدو جابر من ضمن الأسماء المطروحة بقوة على طاولة المجلس في الفترة المقبلة للتعاقد معه قبل الموسم الجديد.