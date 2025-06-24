استعدادا لمعسكر تقنية الفيديو بدء إجراءات اختيار الحكام المشاركين في المعسكر

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة معسكر تقنية الفيديو والذي تقرر موعده مسبقا في يوليو القادم.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره الاتحاد في صفحته الرسمية عن بدء اختيار الحكام المشاركين.

وجاء نص البيان: "بدء إجراءات اختيار الحكام المشاركين في معسكر رخص تقنية الفيديو".

وتابع: "تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، غدا الثلاثاء، إجراءات التصفية الأولية لإختيار الحكام للمشاركة في معسكر رخص تقنية الفيديو.".

وواصل: "أولى إجراءات الرخص هى توقيع الكشف الطبي للحكام المشاركين فى التصفية غدا الثلاثاء، وعددهم 40 حكما و40 مساعدا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام إختبارات اللياقة البدنية "يويو تست"، وأيضا إختبارات في اللغة والقانون وبروتوكول تقنية الفيديو بعد غد الأربعاء".

واختتم: "ويتم التصفية بين الحكام للوصول لـ20 حكما، و20 مساعدا للحصول على الثلاث رخص الملعب وحكم تقنية الفيديو، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام المساعدين"،