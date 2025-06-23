باريس سان جيرمان يتقدم على سياتيل ساونديرز بهدف نظيف في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التقدم على نظيره سياتيل ساونديرز بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام في بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز

واستهل لاعبو فريق باريس سان جيرمان، الدقائق الأولى من المباراة، بضغط وسيطرة من أجل تسجيل الهدف الأول.



ثم أحرز كفاراتسخيليا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، هدف التقدم في شباك سياتيل ساونديرز، عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، بأسيست من زميله فيريرا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام سياتيل ساونديرز كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، مايولو، خفيتشا كفاراتسخيليا.