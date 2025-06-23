نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مدافع ليفربول ينتقل إلى وست بورميتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي وست بورميتش ألبيون الإنجليزي الناشط في التشامبيونشيب التعاقد مع نات فيلبيس قادمًا من ليفربول، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وست بورميتش يتعاقد مع الإنجليزي فيلبيس

وذكر بورميتش في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن المدافع الإنجليزي فيليبس وقع عقدًا مع النادي لمدة 3 مواسم، وتحديدًا حتى يوينو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية صباح اليوم الإثنين.

وأجرى فيلبيس حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي وست بورميتش عقب الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، وقال: "كان العامل الأهم هو أن هذا النادي كبيرٌ وطموحاته كبيرة، وأعتقد أن هذه الطموحات تتوافق مع طموحاتي. أعتقد أن جميع العاملين في النادي والعاملين فيه يتمنون رؤيته ينافس على الصعود ويسعى للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما أتمناه أيضًا".

وأضاف: "أنا أتطلع إلى ذلك حقًا وبمجرد أن علمت بالاهتمام، أردت فقط الوصول إلى هنا والبدء".

وواصل المدافع الإنجليزي، حديثه: "طوال مسيرتي، لطالما رغبتُ في تطوير إيقاع لعبي ومواصلة اللعب أسبوعًا تلو الآخر. أشعر أنني فعلتُ ذلك في النصف الثاني من الموسم الماضي، وأريد مواصلة هذا الإيقاع والسعي لتحقيقه في الموسم المقبل".

وأختتم حديثه: "لقد حصلت على عدد من القروض على مدار السنوات القليلة الماضية وسيكون من الرائع حقًا بالنسبة لي ولعائلتي أن نذهب إلى مكان ما ونعرف أننا سنبقى هناك لتطوير علاقة مع النادي والجماهير".

وانتقل نات فيليبس إلى صفوف ديربي كاونتي الإنجليزي الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من الريدز.

وقدم المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا مميزًا مع ديربي كاونتي، حيث خاض 33 مباراة مع الفريق سجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.