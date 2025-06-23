نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد الرياضي يطمأن الجماهير على سلامة مدربه بعد حادث السير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الوداد المغربي عن تعرض مدربه أمين بن هاشم لحادث مروري وذلك برفقة طبيب الفريق في أمريكا والذي يتواجد الفريق هناك من أجل المشاركة في مونديال الأندية 2015.

وكتب الوداد في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية: "حادثًا مروريًا وقع صباح اليوم، للمدرب أمين بن هاشم، برفقة كلا من: يوسف الدباغ، الدكتور هفتي والإطار التقني علي.".

وتابع: " لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة، وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة، ويتلقون العناية اللازمة."



وأشار: "إلى أن السلطات المختصة تدخلت بسرعة وكفاءة، حيث وجه النادي المغربي الشكر للسلطات على استجابتها الفورية وتعاملها مع الحادث، بالإضافة للحضور الفوري من جانب ممثلي فيفا.



وواصل: "أن السلطات المختصة تدخلت بسرعة وكفاءة، حيث وجه النادي المغربي الشكر للسلطات على استجابتها الفورية وتعاملها مع الحادث، بالإضافة للحضور الفوري من جانب ممثلي فيفا".

واختتم: "وأكد الوداد في بيانه، أن الوضع تحت السيطرة ولا يدعو لأي قلق، كما طالب بعدم تداول الشائعات".

وجدير بالذكر أن الفريق المغربي قد ودع البطولة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بثنائية نظيفة وأمام يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.