نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا: نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للنادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، عن التعاقد رسميا مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد من دوري نايل الممتاز.

كثف مجلس المصري خلال الايام الماضية مفاوضات أبدى خلالها الكوكي ترحيبه بخوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري المصري، معربا عن تقديره الكبير لتاريخ النادي المصري وجماهيره العريقة، وسعيه لتحقيق نتائج إيجابية تعكس طموحات الإدارة وتطلعات جماهير القلعة الخضراء.

ويمتلك الكوكي سيرة ذاتية قوية، حيث سبق له تدريب عدد من الأندية الكبرى في تونس والجزائر والسودان، وحقق نجاحات ملموسة خاصة مع فريق وفاق سطيف الجزائري الذي قاده لتحقيق نتائج متميزة محليا وقاريا، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ الكوكي مهمته رسميا بعد غد الثلاثاء، حيث سيصل إلى بورسعيد لقيادة تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد، تمهيدا لموسم قوي يسعى خلاله المصري للمنافسة بقوة في دوري نايل.