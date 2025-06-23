نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلنغهام يعلن خضوعه لعملية جراحية في الكتف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جود بلينغهام لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إنجلترا أنه سيخضع لجراحة لمعالجة مشكلة في الكتف عانى منها طويلًا بعد انتهاء كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتحامل بلينغهام (21 عاما) على الإصابة التي يعاني منها منذ 2023 ليلعب مع ريال ومنتخب بلاده. وقرر ريال أن تُجرى الجراحة عقب انتهاء البطولة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكثيرا ما شوهد بلينغهام، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند هذا العام، وهو يضع رباطا على كتفه خلال المباريات. وقد تفاقمت الإصابة لأول مرة أمام رايو فايكانو، مما أجبره على الغياب عن مباراتين مع ريال مدريد وإنجلترا في أواخر عام 2023.

وفي حديثه بعد فوز ريال مدريد 3-1 على باتشوكا المكسيكي بكأس العالم، أوضح بلينغهام أسباب قراره بالخضوع للجراحة. وقال للصحافيين: لقد وصلت إلى مرحلة لا أشعر فيها بالألم الشديد، لكنني سئمت اللعب بالحمالة.

وأضاف: فقدت الكثير من وزني بسبب التعرق الشديد، وقررت الخضوع للجراحة بعد البطولة. لقد انتظرت طويلًا، وصبري بدأ ينفد... أريد فقط أن أشعر بالراحة.