نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يصطدم بتشيلسي في معركة حاسمة على بطاقة التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الترجي التونسي مواجهة مصيرية أمام تشيلسي الإنجليزي، فجر الأربعاء في فيلادلفيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، حيث يتنافس الفريقان على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 عن المجموعة الرابعة.

ويكفي تشيلسي التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، بفضل تفوقه بفارق الأهداف على الترجي، فيما لا يملك بطل تونس سوى خيار الانتصار إذا أراد العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويحتل الفريق اللندني المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، خلف فلامنغو البرازيلي المتصدر والمتأهل سلفًا بست نقاط، في حين يملك الترجي الرصيد ذاته من النقاط مع فارق أهداف أقل. أما لوس أنجلوس إف سي الأميركي، فقد ودع البطولة بعد خسارتين متتاليتين، ويقبع في ذيل الترتيب دون نقاط.

وكان الترجي قد استهل مشواره في البطولة بخسارة أمام فلامنغو (0-2)، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على لوس أنجلوس بهدف نظيف، ليستعيد آماله في المنافسة. ويمثل الفريق التونسي القارة الأفريقية في هذه النسخة بصفته الأعلى تصنيفًا لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الماضية، ويشارك في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2011، 2018 و2019.

ويُظهر الترجي استقرارًا لافتًا هذا الموسم، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في مختلف المسابقات منذ أبريل الماضي، وكانت أمام فلامنغو. ويدخل الفريق مواجهة تشيلسي بثقة مرتفعة بعد فوزه الأخير.

من جانبه، بدأ تشيلسي البطولة بفوز مريح على لوس أنجلوس (2-0)، قبل أن يتقدم على فلامنغو في الجولة الثانية بهدف، لكنه تراجع في الشوط الثاني وخسر اللقاء (1-3) بعد طرد مهاجمه نيكولاس جاكسون، الذي سيغيب عن مواجهة الترجي بسبب الإيقاف.

كما يغيب عن الترجي نجمه يوسف بلايلي لنفس السبب، بعد حصوله على إنذارين في الجولتين السابقتين. ومن المتوقع أن يعتمد مدرب تشيلسي على نفس التشكيلة التي واجهت فلامنغو، مع احتمال إشراك الوافد الجديد ليام ديلاب في خط الوسط.