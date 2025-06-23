نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يترقب مصيره في كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل والوداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يترقب مصيره في كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل والوداع.. تعرف على فرص الأهلي المصري في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، والسيناريوهات الحاسمة خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ترقب جماهيري لمصير الأهلي في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير الأهلي المصري إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يعلّق عشاق القلعة الحمراء آمالهم على نتيجة المباراة الحاسمة أمام فريق بورتو البرتغالي.

ويأمل المشجعون في أن يخطف الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16 رغم الحسابات المعقدة في المجموعة الأولى.

الأهلي

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الأخيرة

يدخل الأهلي الجولة الأخيرة وهو في المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، متساويًا مع بورتو الذي يتفوق بفارق الأهداف ويحتل المركز الثالث.

ويتصدر بالميراس البرازيلي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي الذي يملك الرصيد ذاته.

مباريات الحسم فجر الثلاثاء

و من المقرر أن تُقام الجولة الثالثة والحاسمة فجر يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الأهلي مع بورتو في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بينما يصطدم بالميراس مع إنتر ميامي في مباراة قمة ستحدد بشكل كبير هوية المتأهلين عن هذه المجموعة المثيرة.

شروط تأهل الأهلي إلى دور الـ16

حسب نظام البطولة، لا يملك الأهلي فرصة التأهل سوى بتحقيق الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل، بشرط أن يخسر إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين أو أكثر.

أما في حالة فوز الأهلي بفارق 3 أهداف أو أكثر، فيكفي أن يخسر إنتر ميامي بفارق هدف واحد فقط حتى يتأهل الأهلي كثاني المجموعة.

إقرأ أيضًا..نجم الأهلي يؤكد استعجال النادي برحيل هذا اللاعب ولا يوجد مثله

فرص ضئيلة وخروج في بعض الحالات

أما في حال تعادل إنتر ميامي مع بالميراس أو فوزه عليه، فإن آمال الأهلي تتبخر حتى وإن نجح في الانتصار على بورتو، ليودع الفريق المصري البطولة مبكرًا.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة في واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارة.

الجمهور ينتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه نتائج الجولة الحاسمة، فإما أن يواصل الأهلي طريقه في البطولة العالمية أو يودّع المنافسات في محطة مبكرة، في انتظار موسم جديد من التحديات.