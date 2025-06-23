مواجهات مثيرة فـي نصف نهائي دوري الهواة بنادي الخابورة

متابعة ـ يحيى المعمري : تصوير/ مراد البلوشي: تمكنت فرق التضامن والنجوم والخويرات والنصر من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري الهواة بنادي الخابورة بعد مواجهات قوية ومثيرة وسط حضور جماهيري كبير شهدته ملاعب الفرق الأهلية بالولاية .. ففي دور الثمانية تمكن حامل لقب البطولة الماضية فريق التضامن بقيادة مدربه علي البريكي من الفوز على فريق الوحدة بركلات الترجيح 7-6 حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ، تقدم فريق الوحدة بهدف نجمه الشاب مروان الحوسني في الدقيقة التاسعة وسجل مكتوم عبيد هدف التعادل لفريق التضامن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وفاز فريق النجوم بقيادة مدربه حمد الزعابي على فريق الشموخ 3-1 .. أنهى الشموخ الشوط الأول لصالحه بهدف عن طريق نزيه ناصر حمدان لكن النجوم عاد بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثية عن طريق علي الحوسني في الدقيقة 58 ومحمود البداعي في الدقيقتين 62 و 75، وأحرز فريق الخويرات بقيادة مدربه غانم القطيطي ثلاثية جميلة في مرمى فريق اليرموك الذي سجل هدفه الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب اليرموك، حيث سجل أهداف فريق الخويرات مهاجمه موسى الربيعي في الدقيقة 24 وخليل القطيطي أضاف هدفين في الدقيقتين 78و 91 فيما سجل هدف فريق اليرموك اليزن الحوسني في الدقيقة 93، وتخطى فريق النصر نظيره فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفي النصر أحمد الحوسني في الدقيقة 45 وعمار الشحي في الدقيقة 59 وسجل هدف فريق الأهلي وضاح الحوسني في الدقيقة 77 ، هذا ويلتقي في دور الأربعة الخويرات مع النصر والتضامن يواجه النجوم.

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