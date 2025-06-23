أميركا ـ (أ.ف.ب): ودّع الوداد المغربي والعين الإماراتي مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم من دور المجموعات، بعد خسارتين كبيرتين أمام يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي 1-4 و0-6 تواليا، فيما حافظ الهلال السعودي على حظوظه بتعادله السلبي مع سالزبورج النمسوي، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية ، وتأهل سيتي إلى ثمن النهائي من المجموعة السابعة مرافقا يوفنتوس قبل لقائهما الخميس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو ضمن الجولة الثالثة، لحسم الصدارة التي يعتليها الفريق الإيطالي حاليا بفارق الأهداف المسجّلة.

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