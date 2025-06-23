فـي سباق كراودسترايك 24 ساعة .. الفيصل الزبير يعود لحلبة سبا فرانكورشان البلجيكية لتكرار إنجاز آخر فـي سباقات التحمل

يعود المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير إلى حلبات سباقات السرعة وفي محطة اخرى له لهذا الموسم ضمن تحدي جي تي العالمي 2025 من اي دبليو اس، وذلك عندما يشارك نهاية الاسبوع الحالي مع الفريق العماني المنار للسباقات في احد ابرز محطاته للموسم الحالي بالمشاركة في سباق كراودسترايك 24 ساعة على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية في واحد من اهم واعرق سباقات التحمل في عالم المحركات وبمشاركة 73 سيارة من فئة «جي تي 3» مع نجوم عالم المحركات ومع ابرز العلامات التجارية المصنعة لمختلف السيارات التي ستتنافس من اجل حصد لقب هذا السباق العريق، وسوف تبدأ المراحل الاولى من السباق بدءا من يوم الخميس على ان ينطلق السباق رسميا يوم السبت القادم في الساعة السادسة والنصف مساء ويختتم في اليوم الثاني في نفس التوقيت.

تأتي عودة الفيصل والذي يحمل معه ذكريات جيدة على هذه الحلبة بعد ان تمكن من حصد كأس الفئة الذهبية العام المنصرم وحقق المركز السابع في الترتيب العام مع زملائه دومينيك باومان، ميكائيل غرينييه، وفيليب إيليس على متن سيارة مرسيدس.

ويرافق الفيصل في هذه المهمة السائقان يزامل ينز كلينجمان، بن تاك، والسائق الاميركي نيل فيرهاجن الذي تم الاستعانة بخدماته ليكون السائق الرابع في فريق المنار والبالغ من العمر 24 عامًا.

ويشارك الفريق في فئة الكأس الذهبية ويدخل السائقون هذا السباق وهم في صدارة الترتيب لبطولتي الفرق والسائقين، وعينهم على مواجهة تحديات ثالث جولات تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» لكأس سباقات التحمل على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو» مع الفريق العماني (المنار للسباقات) بالتعاون الفني مع فريق «دبليو أر تي».

ويتصدر فريق المنار للسباقات بالتعاون الفني مع فريق «دبليو أر تي ترتيب بطولة الفرق بفارق نقطتين أمام فريق «فيرستابن دوت كوم» للسباقات بعد الجولتين الافتتاحيتين في حلبتي بول ريكار ومونزا من كأس سباقات التحمل.

نظام السباق

ويأتي نظام احتساب النقاط في سباق 24 ساعة في سبا فرانكورشان بتوزيع النقاط حسب ترتيب المراكز بعد مضي ست ساعات، 12 ساعة، ومن ثم أيضًا حسب الترتيب النهائي عند مضي 24 ساعة على انطلاق السباق، وسيكون فريق «سي أس أيه» للسباقات من أبرز منافسي فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» في فئة الكأس الذهبي، إضافةً إلى فريق «فيرستابن دوت كوم» على متن سيارة أستون مارتن، إضافةً إلى فريق تريزور أتيمبتو للسباقات مع سيارة آودي، بينما تشارك فرق «كراج 59»، «أوبتيموم موتورسبورت»، و«أر جيه أن» على متن سيارات ماكلارين. كما أن السباقات المساندة لتحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» ستكون سلسلة «جي تي 4 الأوروبية» للسباقات وسلسلة «جي تي 2» الأوروبية، إضافةً إلى كأس سوبر لامبورجيني، وكأس ماكلارين أوروبا.

برنامج سباق سبا

وتبدأ المنافسات على حلبة سبا فرانكورشان المميزة بتحدياتها والتي يبلغ طول مسارها 7.004 كلم، مع التجارب الحرة يوم الخميس (الساعة 1:20 ظهرا حسب توقيت مسقط) ومن ثم المرحلة التمهيدية للتصفيات (الساعة 7:40 مساءً حسب توقيت مسقط)، ومن ثم أربع فترات للتصفيات (بين الساعة 11:15 مساءً و12:21 بعد منتصف الليل حسب توقيت مسقط). بينما سيُسمح بإجراء المزيد من الاختبارات الليلة (الساعة 1:05 فجرًا حسب توقيت مسقط) بينما تُقام التصفيات لتحديد قطب الانطلاق الأول يوم الجمعة، (الساعة 6:10 مساءً حسب توقيت مسقط)، ومن ثم يُسمح بالمشاركة في فترة التحمية (الساعة 10:05 مساءً حسب توقيت مسقط). بينما ينطلق السباق، الذي تبلغ مدته 24 ساعة، يوم السبت في (الساعة 6:30 مساءً حسب توقيت مسقط)، وينتهي يوم الأحد في الموعد ذاته.

ترتيب الفرق في الفئة الذهبية

في ترتيب الفرق بالفئة الذهبية، يأتي في المركز الأول المنار للسباقات من فريق (دبليو آر تي) برصيد (44) نقطة، وفي المركز الثاني فيرستابن دوت كوم للسباقات برصيد (42) نقطة، وفي المركز الثالث فريق سي أس أيه للسباقات برصيد (33) نقطة، وتريزور أتيمبتو للسباقات في المركز الرابع برصيد (24) نقطة، وفريق آر جيه أن في المركز الخامس برصيد (21) نقطة، وفي المركز السادس فريق أوبتيموم موتورسبورت برصيد (16) نقطة، وفي المركز السابع فريق بول موتور سبورت برصيد (16) نقطة، وفي المركز الثامن هيربيرث موتور سبورت برصيد (12) نقطة .

ترتيب السائقين في فئة الذهبية

وفي ترتيب السائقين في الفئة الذهبية يأتي الفيصل الزبير وكلينجمان وتاك في المركز الأول برصيد (44) نقطة، ولولهام وفيرميولن وكينج في المركز الثاني برصيد (42) نقطة، وفي المركز الثالث جاشيه وروجييه وكيل برصيد (33) نقطة، وفي المركز الرابع مانشيتي واوجارد وكازانيجا برصيد (24) نقطة، وفي المركز الخامس بار وفوستر وبالكومب برصيد (21) نقطة.

الفيصل الزبير: جولة سبا هي الأهم بالنسبة لي هذا الموسم

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير بان سباق سبا فرانكورشان هو الاهم بالنسبة لي في هذا الموسم ونسعى من خلاله الى حصد اكبر عدد من النقاط والتي ستخدمنا في الترتيب العام وخصوصا وان مدة السباق 24 ساعة ويتم خلالها توزيع النقاط اثناء السباق وبين فتراته وتعد هذه الجولة هي مهمة جدا لنا.

واضاف الزبير: وضعنا في ترتيب البطولة جيد في الوقت الحالي، مع التواجد بالمركز الثاني في كأس السباقات القصيرة «السبرينت» والمركز الأول في كأس سباقات التحمل هذه بداية رائعة للموسم حيث كانت جولة مونزا مثالية، ولا بد لنا من المحافظة على الزخم العالي مع التوجه إلى سبا فرانكورشان ونحن مستعدون، والفريق يدرك ما يجب القيام به، وأثبت ذلك في العديد من سباقات الموسم الحالي».

وأكمل: كما أننا سنستعين بخدمات نيل فيرهاجن في مهام القيادة وهو أحد سائقي «بي أم دبليو» وسينضم إلينا، وأنا متحمس جدًا لأنه السائق الرابع ضمن صفوف الفريق وآمل أن تكون نتيجة السباق في الترتيب العام أفضل مما كانت عليه العام الماضي.