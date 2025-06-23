غدا.. تكريم الفائزين فـي مسابقة الأندية للإبداع الثقافـي بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: تحتفل اللجنة الشبابية بنادي المصنعة مساء غد بتكريم الفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الثقافي في مجال الإنشاد والمناظرات، وتكريم اللجان والمشرفين والداعمين (بقاعة اماسي) تحت رعاية المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة يتضمن برنامج الحفل كلمة رئيسة اللجنة سعاد بنت عبدالله السعدية، وكلمة المحكمين ثم عرض مرئي و لوحة ترحيبية وأوبريت بعنوان «المصنعة تبدع» وفقرة صحية حول تطبيق شفاء يقدمها مركز صحي ودام بعدها فقرة التكريم ويختتم الحفل بتكريم الفائزين في مختلف فروع المسابقة.

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