نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي الجديد.. برشلونة يقترب من ضم "سوري" وُلد في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع نجم كوبنهاغن الدنماركي روني بردغجي، صاحب الأصول السورية والمولود في الكويت، والملقب بـ "ميسي الجديد"، بعدما خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، اجتمع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مع وكيل بردغجي يوم الخميس في برشلونة، لمناقشة إمكانية ضمه خلال الصيف الجاري بدلًا من الانتظار حتى ديسمبر، موعد نهاية عقده مع فريقه.

والتقى والدا بردغجي في مدينة حلب السورية، وولد في الكويت، حيث انتقل والده للعمل هناك. وكان ينام ومعه كرة قدم بدلًا من الألعاب الأخرى، حسب ما صرح به لمنصة "ذا أثلتيك"، كما استأجر له والده ملعبًا وهو في الثالثة من عمره ليتدرب فيه.

وفي عام 2012، قطع روني وشقيقه ريان ووالدتهما رحلةً لمسافة 3500 ميل إلى مدينة كالينغه جنوب السويد بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث كوّن صداقات من خلال كرة القدم وتعلم اللغة خلال ثلاثة أشهر.

وفي سن الثانية عشرة، لفت أنظار توتنهام هوتسبير وخاض تجربة مع الفريق، وأبهر الجميع بتسجيله ثلاثة أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين خلال فوز فريقه 6-1 على إبسويتش تاون، وقال عن التجربة: "كانت تجربة رائعة حقًا، أن أرى مستوى كرة القدم خارج السويد، وأن أكون في نادٍ كبير مثل توتنهام، وأن أرى كيف تسير الأمور هناك".

واحتفل بردغجي بعيد ميلاده الخامس عشر بالانتقال من مالمو السويدي إلى نادي كوبنهاغن الدنماركي، وسجّل منذ ذلك الحين 12 هدفًا في 49 مباراة بالدوري المحلي.

ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، وترك بصمة كبيرة بعدما سجل هدفًا رائعًا في مرمى مانشستر يونايتد خلال دوري أبطال أوروبا 2023–2024، وهو في سن 17 فقط.

وتعرض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته لفترة طويلة، قبل أن يعود إلى الملاعب في مارس الماضي، وسط تأكيدات طبية بحوزة برشلونة تؤكد تعافيه الكامل.

وجذب صاحب الـ19 عامًا اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وباير ليفركوزن، ما يجعل الصفقة "فرصة سوق ذهبية" بالنسبة لبرشلونة، نظرًا لوضعه التعاقدي وسعره المنخفض قياسًا بموهبته.

وقال جيفري أوبين، مدربه السابق في مالمو: "روني يمتلك مزيجًا نادرًا من التواضع والثقة بالنفس والمهارة. سقف تطوره هو نفسه من يحدده".

أما فريدريك أكيسون، مدربه السابق في رودبي، فقال: "كلما لمس الكرة، يحدث شيء استثنائي".