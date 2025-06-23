نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيركيز يصل إنجلترا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل الظهير المجري ميلوش كيركيز إلى مدينة ليفربول، استعدادًا للخضوع لفحوصات طبية قبل الانضمام بشكل رسمي إلى الريدز، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول بصدد الإعلان عن التعاقد مع كيركيز

وسينضم الظهير الأيسر ميلوش كيركيز إلى ليفربول قادمًا من بورنموث في صفقة انتقال دائمة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى بعض الامتيازات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، فإن كيركيز قادم من بلغراد وسيخضع لفحوصات طبية، وتستكمل على يومين، قبل أن يوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى صفوف الريدز.

ويُعد الظهير المجري ميلوش كيركيز رابع صفقات ليفربول في الميركاتو الحالي، بعد التعاقد مع كل من أرمن بيتشي من أكاديمية بوشكاش، وجيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن.

وانتقل اللاعب المجري البالغ من العمر 21 عامًا إلى صفوف بورنموث في صيف 2023، قادمًا من ألكمار الهولندي بمقابل 18 مليون يورو.

وقدم ميلوش كيركيز موسمًا مميزًا مع بورنموث خلال العام المنصرم، حيث خاض مع الفريق 41 مباراة سجل هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.