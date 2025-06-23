نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع باتشوكا ينفي توجيه إساءة عنصرية لروديغر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى الأرجنتيني غوستافو كابرال، مدافع فريق باتشوكا المكسيكي، توجيه أي إساءة عنصرية للمدافع الألماني أنتونيو روديغر لاعب ريال مدريد، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الأحد على ملعب "بانك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الثامنة) في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وكان ريال مدريد قد تفوق في المباراة بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، مستفيدًا من تعادل سالزبورغ النمساوي والهلال السعودي دون أهداف. في المقابل، ودّع باتشوكا البطولة رسميًا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سالزبورغ 1-2، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة الهلال في الجولة الثالثة.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة ريال مدريد، أبلغ روديغر حكم اللقاء، البرازيلي رامون أباتي، بتعرضه لإساءة عنصرية من أحد لاعبي باتشوكا، ما دفع الحكم لتفعيل البروتوكول الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المخصص لمثل هذه الحالات.

وفي تصريحات إعلامية بعد المباراة، أوضح كابرال، الذي شارك كبديل وحمل شارة القيادة منذ الدقيقة 46، أن ما حدث كان مجرد مشادة كلامية، قائلًا:

"كان احتكاكًا جسديًا بسيطًا، ثم قال إنني ضربته، وتبادلنا الكلمات. لم أوجه أي إساءة عنصرية. في الأرجنتين نستخدم عبارة (كافون دي مييردا)، وهي كلمة نابية تعني جبان، وكنت أرددها له باستمرار، لكن لا علاقة لها بالعنصرية."

من جهته، قال مدرب باتشوكا، خايمي لوسانو، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:

"لم أكن على علم بالحادثة إلا من خلال حديث الصحفيين، ولم يُطرح الأمر في غرفة الملابس. لم أتحدث مع كابرال بشأنه، وبالتالي لا يمكنني تقديم تفسير أو تعليق في هذه المرحلة."

أما مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، فقد علق قائلًا:

"توني (روديغر) أخبرنا بما حدث، وتم تفعيل بروتوكول فيفا، وهناك تحقيق جارٍ. نحن نثق به، والأمر غير مقبول إطلاقًا.