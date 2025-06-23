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أحمد جودة - القاهرة -

أكد فران جارسيا، الظهير الأيسر لريال مدريد، أنه يتعامل "بهدوء تام" مع الأنباء المتداولة حول اهتمام النادي بالتعاقد مع ألبارو كاريراس، ظهير بنفيكا الإسباني.

جارسيا يعلّق على أنباء ضم كاريراس

وأعرب جارسيا عن رغبته في تقديم أفضل أداء ممكن خلال منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدًا طموحه في البقاء مع الفريق "لأطول فترة ممكنة".

وفي تصريحات أدلى بها من المنطقة المختلطة بعد الفوز على باتشوكا بنتيجة (3-1)، قال جارسيا: "أتعامل مع الأمر بهدوء تام. عالم كرة القدم مليء بالشائعات، ولا أعلم إن كانت الصفقة ستتم أم لا. أركز على أداء دوري وبذل أقصى جهدي بقميص ريال مدريد، وآمل أن أستمر في ذلك لفترة طويلة، فأنا مرتاح هنا وأسعى لتقديم كل ما بوسعي".

وأشاد جارسيا بأداء فريقه في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى التوازن الإيجابي رغم النقص العددي بعد طرد زميله راؤول أسينسيو مبكرًا.

وأوضح: "كانت بداية المباراة صعبة بسبب البطاقة الحمراء غير المتوقعة، لكن الفريق أظهر رد فعل رائعًا وقدم أداءً مميزًا رغم النقص. هذا انعكس على النتيجة النهائية".

وعن طرد أسينسيو، دافع جارسيا عن زميله قائلًا: "كانت لعبة مؤسفة. لا أعرف إن كانت تستحق البطاقة الحمراء أم لا، لكن ذلك لا يقلل من قيمة راؤول كلاعب مميز. الجميع معرض للحظ السيئ، وهذه المرة لم تكن في صالحه. هو لاعب رائع بلا شك".