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أحمد جودة - القاهرة -

أثار خطأ حارس المرمى الأمريكي مات فريز الذي حرم منتخب بلاده من التقدم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكأس الذهبية لكرة القدم للكونكاكاف رد فعل من المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الذي أكد أن بإمكان لاعبي أمريكا الاستفادة منه في باقي اختبارات الفريق قبل كأس العالم في 2026.

منتخب أمريكا بالصف الثاني في أصعب اختباراته بكأس كونكاكاف الذهبية

قال بوتشيتينو "علينا تجاوز الأمر" تعليقا على تمريرة حارس المرمى الخاطئة التي أسفرت عن هدف التعادل لمنتخب هايتي، قبل أن يفوز المنتخب الأمريكي بصعوبة بنتيجة 2 / 1 بهدف سجله باتريك أجيمانج في الدقيقة 75.

أضاف بوتشيتينو "تذكروا، أهم خطوة هي الخطوة القادمة، إذا فكرتم في الخطوة الأخيرة بهذه الطريقة، سيتكرر الخطأ، لقد حدث الخطأ، ومن الوارد أن يتكرر مجددا في الفترة القادمة".

بعد الفوز بمبارياته الثلاث في المجموعة الرابعة، ينتظر المنتخب الأمريكي في دور الثمانية مواجهة كوستاريكا، أعلى منافسيه تصنيفا في البطولة، حيث يحتل المركز 54 عالميا.

وفي الدور الأول، أنهى المنتخب الأمريكي، المصنف 16 عالميا، سلسلة من أربع هزائم متتالية بفوز عريض 5 / صفر في الجولة الأولى على ترينداد وتوباجو المصنف 100، ثم الفوز 1 / صفر على المنتخب السعودي المصنف 58 عالميا، بينما يحتل منتخب هايتي المركز 83 عالميا.

من جانبه قال بريندن آرونسون، الذي صنع هدف مالك تيلمان الذي افتتح التسجيل أمام هايتي في الدقيقة العاشرة "مستوى الثقة مرتفع للغاية، لقد حققنا 9 نقاط من 3 مباريات، وحافظنا على نظافة شباكنا مرتين، وحققنا فوزا جديدا أمام فريق هايتي القوي، لذا أعتقد أننا نمر بأفضل حالاتنا، وأمامنا أسبوع للاستعداد للمباراة القادمة، وهو ما لم يكن متاحا في المباريات السابقة".

ولم يقدم الصف الثاني للمنتخب الأمريكي أداء ثابتا، حيث يخوض البطولة بقوام يضم العناصر الشابة والبدلاء، بينما افتقد لجهود عدد كبير من نجومه لأسباب مختلفة سواء شخصية أو للإصابة أو للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يخوض منتخب أمريكا الكأس الذهبية دون نجومه كريستيان بوليسيتش ويونس موسى وويستون ماكيني وتيم وياه وجيو رينا وأنتوني روبنسون وفولارين بالوجون، وسيرجينيو ديست.

قال بوتشيتينو "لم نكن على مستوى التوقعات أمام هايتي، وأهدرنا الكثير من الفرص، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأكد المدرب الأرجنتيني أن خطأ فريز لن يدفعه للتراجع عن قراره بإشراكه أساسيا على حساب زميله مات تيرنر في الكأس الذهبية، قائلا إن حارس المرمى التزم بتعليماته في تمرير الكرة بهذا الشكل.

قال فريز "بوتشيتينو يواصل تجهيزي، وأقدر ذلك، وأنا ممتن جدا لهذه الفرصة، وأريد مساعدة فريقي قدر الإمكان".

أضاف الحارس الأمريكي "لكي تكون الأفضل، عليك أن تهزم الأفضل، كما أن مواصلة بذل قصارى جهدنا واللعب ضد فرق أقوى وإظهار قدراتنا والتعلم من هذه الاختبارات والتحسن كفريق قبل صيف مثير في 2026، هي فرص نتطلع إليها جميعا".

وحسم المنتخب الأمريكي صدارة مجموعته للمرة 17 في 18 نسخة من الكأس الذهبية، حيث حقق 43 فوزا وخسارة واحدة وخمسة تعادلات في دور المجموعات، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول للمرة السابعة.