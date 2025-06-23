نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يؤكد استعجال النادي برحيل هذا اللاعب ولا يوجد مثله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شريف حازم عن الأسباب التي جعلت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يظهر بهذا المستوى رغم تدعيم الإدارة بصفقات قوية ومميزة مثل زيزو وتريزيجيه وبن شرقي.

وقال حازم بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كان لازم يجيب باك ليفت أو يخلي علي معلول وشايف أنهم استعجلوا لأنه حتى لو لعب 50% بمستواه احسن من اي حد ولم تجلب مثله وكوكا والثيرد باك غير قادرين على تلك المسؤولية رغم وجود اسكواد مرعب وطبعا إمام ملوش بديل".

وقال تامر عبد الحميد وأسامة حسنى: ممكن الأهلي يلعب 4 3 3 ومثلا عمر كمال باك يمين وبيكهام والعش ويحيى عطية الله وديانج وحمدي وبن رمضان وزيزو تريزيجيه وسام، الأقرب للتشكيل هيكون لو اشرف مصاب يبقى العش مع بيكهام وتريزيجيه ناحية القلب وأشرف بن شرقي وينج شمال وزيزو يمين وجراديشار".

واختتم: لازم ريفيرو يلعب باتنين على الطرف واضحين ميبقاش الملعب مايل لأن الماتشين كانت بطريقة سلبية على الفرقة وطبعا ديانج لازم يشارك وزيزو وبن شرقي وتريزيجيه وان شاء الله نكسب ونسيب بصمة كويسة حتى لو متاهلناش".

