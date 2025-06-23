الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد يعمل نادي الزمالك على عدة ملفات مهمة تشمل التعاقد مع مدير فني أجنبي وتثبيت أعمدة الفريق الأساسية وعلى رأسها المهاجم ناصر منسي إلى جانب رسم خريطة الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين

الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن تطور كبير في مفاوضات نادي الزمالك مع مدير فني برتغالي وأشار عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أن النادي الأبيض قطع شوطًا طويلًا في المفاوضات ما يزيد من احتمالية الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال أيام في إطار خطة الإدارة لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات محليا وقاريا

تجديد عقد ناصر منسي بعد تألقه اللافت

على صعيد آخر اتخذت لجنة التخطيط بنادي الزمالك خطوات جادة نحو تعديل وتمديد عقد ناصر منسي مهاجم الفريق تقديرا للمستوى الفني المرتفع الذي أظهره مؤخرا ويذكر أن عقد اللاعب الحالي ممتد حتى نهاية موسم ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ لكن الإدارة البيضاء تسعى لربطه بعقد أطول في ظل رغبتها في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق

تحركات في سوق الانتقالات وتحديد الراحلين

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملف الصفقات الجديدة وتحديد أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم سواء بالبيع أو ضمن صفقات تبادلية وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد المبكر للموسم المقبل لضمان أفضل جاهزية فنية وتكتيكية