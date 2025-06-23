الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، عن تفاصيل أزمة جديدة تهدد نادي بيراميدز، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، موضحاً أن الفيفا أصدر بالفعل قراراً بتوقيع غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، مع توجيه إنذار شديد اللهجة بفرض عقوبات أكثر صرامة على نادي بيراميدز حال عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

"خصم كل نقاطه".. مفاجأة مدوية لـ بيراميدز والنادي الأهلي بشأن قرار المحكمة الرياضية

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الشكوى التي تقدم بها محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، ضد نادي بيراميدز، والتي يطالب فيها بسداد مستحقات مالية متأخرة بلغت 10 ملايين جنيه، على خلفية اتفاقيات سابقة بين الناديين لم يتم الالتزام بها حتى الآن.

وبحسب ما أوضحه المنيسي، أمهل الفيفا الاتحاد المصري فترة لا تتجاوز خمسة أيام لسداد الغرامة المفروضة، ملوحاً بعدة عقوبات تدريجية في حال عدم التنفيذ، أبرزها:

خصم 20% من قيمة الدعم السنوي المقدم من الفيفا للاتحاد المصري.

تصعيد الغرامات المالية في حال استمرار المماطلة.

فرض عقوبات مباشرة على نادي بيراميدز، قد تصل إلى سحب رخصته وشطبه من جدول الدوري المصري، مع إلغاء جميع النقاط التي حصدها خلال الموسم الجاري.

وفي تطور لافت، أشار المنيسي إلى أن إدارة النادي الأهلي تدرس إدخال هذه الأزمة ضمن ملف الدعوى المقامة حالياً أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بخصوص أزمة مباراة القمة أمام الزمالك.

موقف الأهلي من قرار المحكمة الرياضية

ويرى الأهلي أن استمرار منح نادي بيراميدز الرخصة المحلية رغم صدور أحكام نهائية ضده، يكشف عن وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح داخل الاتحاد المصري، خاصة بعد التعنت الذي واجهه الزمالك بداية الموسم الحالي قبل منحه الرخصة بسبب أزماته المالية.

واعتبر المنيسي أن هذا التناقض في تطبيق اللوائح بين الأندية سيوفر للأهلي دعماً قانونياً إضافياً أمام المحكمة الدولية في معركته الجارية ضد قرارات اتحاد الكرة المصري.