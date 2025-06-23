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أحمد جودة - القاهرة -

حصل خالد الحسينى وحلمى علام نجما نادي المقاولون العرب السابقين على الدبلومة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA CIES Diploma in Sports Management)، والتي تُعد من أرقى الشهادات المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية على مستوى العالم.

الحسيني وعلام.. نجما المقاولون العرب يحصلان على دبلومة الفيفا للإدارة الرياضية

يأتى ذلك فى اطار وعى الرياضيين المصريين بأهمية التطور العلمي والمهني والقدرة على مواكبة كل التطورات التى تحدث فى عالم كرة القدم.

ويُعد هذا الإنجاز جزءًا من توجه واضح نحو دعم العلم الرياضي، حيث أصبح من الضروري للرياضيين والإداريين مواكبة التطورات الحديثة في أساليب الإدارة والتنظيم والتسويق الرياضي.

وأكد اللاعبان السابقان أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو مستقبل أفضل في مجال الإدارة الرياضية، وأنهما يسعيان للاستفادة مما تعلموه لتقديم قيمة مضافة للرياضة المصرية، سواء على مستوى الأندية أو المؤسسات الرياضية.

وتأتي هذه الشهادة في إطار رؤية أوسع لتمكين الكوادر الرياضية المصرية من أدوات العلم الحديث، وتحقيق التوازن بين الخبرة العملية والدراسة الأكاديمية، مما يُعزز فرص التفوق في ساحات المنافسة المحلية والدولية.