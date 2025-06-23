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أحمد جودة - القاهرة -

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة بوتافوجو في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفوز أصبح "واجبًا" للتأهل.

سيميوني قبل مواجهة بوتافوجو: إذا اضطررنا للدفاع فسندافع

وأشاد سيميوني بمهاجميه، متوقعًا دورًا حاسمًا لجوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث، مع إمكانية الدفع بجريزمان رغم تراجع مستواه.

ووصف بوتافوجو بأنه خصم منظم هجوميًا ودفاعيًا، مضيفًا: "إذا اضطررنا للدفاع فسندافع".

أتلتيكو يحتل المركز الثالث في المجموعة خلف باريس سان جيرمان وبوتافوجو المتصدر بـ6 نقاط.

واختتم المدرب الأرجنتيني بالقول: "يجب أن ندفع المباراة في اتجاه نستطيع فيه إلحاق الضرر بهم".