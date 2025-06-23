نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيفيز: على الهلال أن يكون أكثر حسمًا أمام المرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي عن رضاه عن أداء فريقه أمام رد بُل سالزبورج في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تحسين الفاعلية الهجومية لتحقيق الانتصارات.

نيفيز: على الهلال أن يكون أكثر حسمًا أمام المرمى

وأكد نيفيز أن الهلال قدم أداءً قويًا، ونجح في صناعة العديد من الفرص، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وقال: "نحن نقدم أداءً جيدًا، لكن ينقصنا أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى. خلقنا العديد من الفرص اليوم، خاصة في الشوط الأول، وكنا مذهلين كما كنا في المباراة السابقة. نحتاج إلى استغلال هذه الفرص بشكل أفضل لأننا كنا نستحق التقدم في الشوط الأول".

وأضاف: "دفاعيًا نحن جيدون، لم نستقبل أي هدف اليوم، وهذا أمر إيجابي. كما أننا لم نخسر، وهو أمر يمنحنا فرصة الحسم في المباراة الأخيرة ".

ويستعد الهلال لمواجهة باتشوكا في الجولة الأخيرة من المجموعة، ساعيًا لتحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

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