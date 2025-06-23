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أحمد جودة - القاهرة -

نفى المدافع الأرجنتيني جوستافو كابرال لاعب باتشوكا المكسيكي قيامه بتوجيه إهانات عنصرية للألماني أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد، مؤكدا أنه وصفه بمصطلح شائع في بلاده وهو "جبان لعين".

لاعب باتشوكا ردًا على الاتهامات العنصرية: هذا ما قلته لروديجر

وأكد روديجر أن كابرال وجه له إهانة عنصرية خلال مباراة الفريقين مساء الأحد في مونديال الأندية والتي فاز بها الريال (3-1).

وردا على هذه الاتهامات قال كابرال في تصريحات صحفية عقب المباراة "كان الأمر مشادة كلامية. أشار الحكم إلى عنصرية، لكن لم يكن هناك أي شيء. إنها كلمة نستخدمها كثيرا في الأرجنتين: (جبان لعين). ظللت أقول له الشيء نفسه".

وأضاف كابرال، الذي لعب في إسبانيا في صفوف سيلتا فيجو وليفانتي "إذا أردتم البحث عن الكلمة، فسترون في الصورة أنني أقول باستمرار (جبان لعين، انهض)".

وكان مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو قد أعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فعل بروتوكلاته من أجل التحقيق في إهانات عنصرية محتملة ضد روديجر، مبديا دعمه للاعب الألماني إزاء ما وصفها بتصرفات "غير مقبولة".

وقال تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي عقب المباراة "ندعم توني. سوف نرى، الآن سيتم تفعيل بروتوكول الفيفا وسوف يحققون. إذا حدث هذا فنحن ندعم أنطونيو لأنه أمر غير مقبول. لا يجب التسامح مع هذا".