نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 23-6-2025 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو

أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية وصعوبة مباراة بورتو البرتغالي المقرر إقامتها غدًا في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي جاهز للقاء ولتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.

وقال ديانج: نخوض مباراة صعبة أمام فريق كبير وهدفنا تحقيق الفوز، وسنسعى بكل قوة من أجل إتمام هذا الهدف، ولدينا إصرار وعزيمة على تجاوز كافة الظروف وصعوبات المباراة.

وأضاف: نتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، وتركيزنا حاليًا منصب بالكامل على مواجهة بورتو، وسنبذل كل ما لدينا من جهد تحقيق الانتصار.

ووجه ديانج رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، قائلًا: نُقدّر كثيرًا حضور جماهيرنا الوفية هنا، ونعلم أن الرحلة من القاهرة إلى الولايات المتحدة ليست سهلة. دعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا لنا، ونتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنهم وأن نجعلهم فخورين بنا.

4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025

بدأت أندية الدوري المصري في إعادة ترتيب أوراقها الفنية استعدادًا لانطلاق موسم 2025، حيث تبحث أربعة أندية عن التعاقد مع مدربين جدد بعد انتهاء عقود مدربيها في الموسم المنقضي، في الوقت الذي أعلنت فيه سبعة أندية أخرى عن تجديد الثقة في أجهزتها الفنية.

ويأتي على رأس الأندية التي قررت استمرار الأجهزة الفنية:

بيراميدز مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وبتروجت مع سيد عيد، وسيراميكا كليوباترا مع علي ماهر، والبنك الأهلي مع طارق مصطفى، وفاركو مع أحمد خطاب، وطلائع الجيش مع هيثم شعبان، وإنبي مع جمعة جمعة.

في المقابل، ما زالت 4 أندية تبحث عن قيادة فنية جديدة بعد انتهاء التعاقدات أو توجيه الشكر للمدربين، وهي:

الزمالك: أقال النادي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال الموسم الماضي بسبب سوء النتائج والخروج من الكونفدرالية، وتم تعيين أيمن الرمادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم. وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

المصري البورسعيدي: وجّه النادي الشكر للمدرب التونسي أنيس بوجلبان رغم تحقيقه المركز الرابع وضمان المشاركة في الكونفدرالية، ويبحث الآن عن مدرب جديد، ومن المرجح أن يكون أجنبيًا.

الجونة: بعد انتهاء مهمة علاء عبد العال مع الفريق عقب نجاحه في الحفاظ على البقاء بالدوري، رحل لتولي تدريب غزل المحلة، وتعمل إدارة الجونة على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار بديله.

الإسماعيلي: انتهى عقد المدرب تامر مصطفى مع نهاية الموسم، وسط حالة من الغموض بشأن القرار النهائي، في ظل أزمة إيقاف القيد التي قد تؤثر على اختيار المدرب الجديد.