نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على النتائج الكاملة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ما يأتي نتائج كأس العالم للأندية في كرة القدم المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو (حزيران) و13 يوليو (تموز) 2025 (التوقيت المحلي ثم توقيت غرينيتش):

* دور المجموعات

السبت 14 حزيران/يونيو

- المجموعة الأولى

الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 0-0



الأحد 15حزيران/يونيو

- المجموعة الثالثة

بايرن ميونيخ (ألمانيا) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) 10-0

- المجموعة الثانية

باريس سان جرمان (فرنسا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 4-0

بوتافوغو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) 2-1



- المجموعة الأولى

بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال) 0-0

الإثنين 16 حزيران/يونيو

- المجموعة الرابعة

تشلسي (إنكلترا) - لوس أنجليس أف سي (الولايات المتحدة) 2-0

فلامنغو (البرازيل) - الترجي (تونس) 2-0

- المجموعة الثالثة

بوكا جونيورز (الأرجنتين) - بنفيكا 2-2



الثلاثاء 17 حزيران/يونيو

- المجموعة الخامسة

ريفربلايت (الأرجنتين) - أوراوا ريد دايموندز (اليابان) 3-1

مونتيري (المكسيك) - إنتر (إيطاليا) 1-1

- المجموعة السادسة

فلوميننسي (البرازيل) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 0-0

أولسان (كوريا الجنوبية) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) 0-1

الأربعاء 18 حزيران/يونيو

- المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنكلترا) - الوداد (المغرب) 2-0

العين (الإمارات) - يوفنتوس (إيطاليا) 0-5

- المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) 1-1

باتشوكا (المكسيك) - سالزبورغ (النمسا) 1-2

الخميس 19 حزيران/يونيو

- المجموعة الأولى

بالميراس (البرازيل) - الأهلي (مصر) 2-0

إنتر ميامي (الولايات المتحدة) - بورتو (البرتغال) 2-1

- المجموعة الثانية

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 1-3

باريس سان جرمان (فرنسا) - بوتافوغو (البرازيل) 0-1



الجمعة 20 حزيران/يونيو

- المجموعة الثالثة

بنفيكا (البرتغال) - أوكلاند سيتي 6-0

بايرن ميونيخ (ألمانيا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 2-1

- المجموعة الرابعة

فلامنغو (البرازيل) - تشلسي 3-1

لوس أنجليس أف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) 0-1

السبت 21 حزيران/يونيو

- المجموعة السادسة

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 3-4

فلوميننسي (البرازيل) - أولسان (كوريا الجنوبية) 4-2

- المجموعة الخامسة

إنتر (إيطاليا) - أوراوا رد دايموندز (اليابان) 2-1

ريفربلايت (الأرجنتين) - مونتيري 0-0

الأحد 22 حزيران/يونيو

- المجموعة السابعة

يوفنتوس (إيطاليا) - الوداد (المغرب) 4-1

مانشستر سيتي (إنكلترا) - العين 6-0

- المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - باتشوكا (المكسيك) 3-1

سالزبورغ (النمسا) - الهلال (السعودية) 0-0

الإثنين 23 حزيران/يونيو

- المجموعة الثانية

(12:00، 19:00 ت غ) سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - باريس سان جرمان (فرنسا) (لومين فيلد، سياتل)

(12:00، 19:00 ت غ) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بوتافوغو (البرازيل) (روز بول ستاديوم، لوس أنجليس)

- المجموعة الأولى

(21:00، 01:00 ت غ) إنتر ميامي (الولايات المتحدة) - بالميراس (البرازيل) (هارد روك ستاديوم، ميامي)

(21:00، 01:00 ت غ) بورتو (البرتغال) - الأهلي (مصر) (ميتلايف ستاديوم، نيويورك)

الثلاثاء 24 حزيران/يونيو

- المجموعة الثالثة

(14:00، 19:00 ت غ) أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) (جيوديس بارك، ناشفيل)

(15:00، 19:00 ت غ) بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) (بانك أوف أميريكا ستاديوم، شارلوت)

- المجموعة الرابعة

(21:00، 01:00 ت غ) لوس أنجليس أف سي (الولايات المتحدة) - فلامنغو (البرازيل) (كامبينغ وورلد ستاديوم، أورلاندو)

(21:00، 01:00 ت غ) الترجي (تونس) - تشلسي (إنكلترا) (لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا)



الأربعاء 25 حزيران/يونيو

- المجموعة السادسة

(15:00، 19:00 ت غ) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان (كوريا الجنوبية) (تي كيو أل ستاديوم، سينسيناتي)

(15:00، 19:00 ت غ) ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - فلوميننسي (البرازيل) (هارد روك ستاديوم، ميامي)

- المجموعة الخامسة

(18:00، 01:00 ت غ) إنتر (إيطاليا) - ريفربلايت (الأرجنتين) (لومين فيلد، سياتل)

(18:00، 01:00 ت غ) أوراوا ريد دايموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) (روز بول ستاديوم، لوس أنجليس)

الخميس 26 حزيران/يونيو

- المجموعة السابعة

(15:00، 19:00 ت غ) يوفنتوس (إيطاليا) - مانشستر سيتي (إنكلترا) (كامبينغ وورلد ستاديوم، أورلاندو)

(15:00، 19:00 ت غ) الوداد (المغرب) - العين (الإمارات) (أودي فيلد، واشنطن)



- المجموعة الثامنة

(20:00، 01:00 ت غ) الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) (جيوديس بارك، ناشفيل)

(21:00، 01:00 ت غ) سالزبورغ (النمسا) - ريال مدريد (إسبانيا) (لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا)

* ثمن النهائي

السبت 28 حزيران/يونيو

(12:00، 16:00 ت غ) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا) (المباراة الرقم 49)

(16:00، 20:00 ت غ) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (بانك أوف أميريكا ستاديوم، شارلوت) (المباراة الرقم 50)

الأحد 29 حزيران/يونيو

(12:00، 16:00 ت غ) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (مرسيدس بنز ستاديوم، أتلانتا) (المباراة الرقم 51)

(16:00، 20:00 ت غ) فلامنغو (البرازيل) - وصيف المجموعة الثالثة (هارد روك ستاديوم، ميامي) (المباراة الرقم 52)

الإثنين 30 حزيران/يونيو

(15:00، 19:00 ت غ) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (بانك أوف أميريكا ستاديوم، شارلوت) (المباراة الرقم 53)

(21:00، 01:00 ت غ) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (كامبينغ وورلد ستاديوم، أورلاندو) (المباراة الرقم 54)

الثلاثاء 1 تموز/يوليو

(15:00، 19:00 ت غ) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (هارد روك ستاديوم، ميامي) (المباراة الرقم 55)

(21:00، 01:00 ت غ) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (مرسيدس بنز ستاديوم، أتلانتا) (المباراة الرقم 56)

* ربع النهائي

الجمعة 4 تموز/يوليو

(15:00، 19:00 ت غ) الفائز من المباراة 53 - الفائز من المباراة 54 (كامبينغ وورلد ستاديوم، أورلاندو) (المباراة الرقم 57)

(21:00، 01:00 ت غ) الفائز من المباراة 49 - الفائز من المباراة 50 (لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا) (المباراة الرقم 58)

السبت 5 تموز/يوليو

(12:00، 16:00 ت غ) الفائز من المباراة 51 - الفائز من المباراة 52 (مرسيدس بنز ستاديوم، أتلانتا) (المباراة الرقم 59)

(16:00، 20:00 ت غ) الفائز من المباراة 55 - الفائز من المباراة 56 (ميتلايف ستاديوم، نيويورك) (المباراة الرقم 60)

* نصف النهائي

الثلاثاء 8 تموز/يوليو

(15:00، 19:00 ت غ) الفائز من المباراة 57 - الفائز من المباراة 58 (ميتلايف ستاديوم، نيويورك) (المباراة الرقم 61)

الأربعاء 9 تموز/يوليو

(15:00، 19:00 ت غ) الفائز من المباراة 59 - الفائز من المباراة 60 (ميتلايف ستاديوم، نيويورك) (المباراة الرقم 62)

* النهائي

الأحد 13 تموز/يوليو

(15:00، 19:00 ت غ) الفائز من المباراة 61 - الفائز من المباراة 62 (ميتلايف ستاديوم، نيويورك) (المباراة الرقم 63)





* ملاحظة: التوقيت المحلي هو التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، باستثناء ناشفيل (-1) وسياتل ولوس أنجليس (-3).