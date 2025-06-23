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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 23- 06 - 2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا سبورتيفا: الانتر يستيقظ في كأس العالم للاندية ويتخطى اوروا وبدأ سحر لاوتارو يسطع
- الميلان يراقب الظهير تياغو سانتوس
- نابولي البطل والتعزيزات تم فتح موضوع لوكا وخونلو
- ماركيز يسحر بانيايا في جائزة ايطاليا
- يوفنتوس راهن على يالديز ونجح الامر وكوبماينرز يشعر بالامتنان ان اليوفي دفع من اجله 60 مليون لجلبه
كورييري ديلو سبورت: 160 مليون من اجل اوسيمين الهرل مستعد لدفعها
- التركي يالديز وثيودور يسحران في كأس العالمن للاندية بعد فوز جديد
- الارجنتيني بروموس قد يكون المفاجأة في الانتر تشيفو يريده ويريد ايضًا كاريوني
- الميلان يريد جلب زينشينكو وبيع ثيو
- فيورنتينا يريد فيتي
- ماريكز يفوز في جائزة ايطاليا
- المانيا تفوز على ايطاليا في بطولة اوروبا تحت 21 عام بنتيجة 3-2
ماركا: ريال مدريد 3-1 باتشوكا
- هذا شيء آخر
- الريال قدم مباراة جميلة بالرغم من النقص العددي بعد طرد اسينسيو ليظهر الريال قوته
- الهجومية ويخطف الفوز
- الكاراز يتوج بلقب دورة كوينز
- ريال مدريد يقترب من لقب كرة السلةو بفوز جديد على فالنسيا
- مارك ماريكز يسكت الجميع في موجيلو
- اتلتيكو مدريد مضطر للفوز من اجل البقاء في كأس العالم للاندية
آس: ريال مدريد 3-1 باتشوكا
- ريال مدريد بعشرة يفوز بعد طرد اسينسيو
- الكاراز لا يمكن ايقافه بفوزه في دورة كوينز
- الاتلتيكو امام يوتافوغو اليوم الاستمرار أو الموت
- ريال مدريد يفوز على فالنسيا في نهائي السلة 102-96
- مارك ماركيز يضحك اخيرًا لقد صمد امام بانيايا في القتال ليفوز في الجائزة
سبورت: حتى الآن انتقال نيكو ويليامز يعتمد على بعض التفاضيل الصغيرة
- بعمل وكيل نيكو وبرشلونن من اجل اتمام الصفقة عبر دفع قيمة الشرط الجزائي وبلباو لن يجعل الامر سهلًا
- ريال مدريد يفوز بعشرة لاعبين امام باتشوكا
- الكاراز يفوز في دورة كوينز ويتطلع للفوز بلقب ويمبلدون
- ماريكز يحقق فوزه الـ93 ويتصدر بطولة العالم
- ريال مدريد يقترب من حسم لقب كرة السلة بفوز على فالنسيا في المواجهة الثانية
ليكيب: بول بوغيا في موناكو
- بعد مفاوضات شاقة وطويلة بوغبا ينضم إلى موناكو لمدة عامين لبناء مشروع قوي
- فوكلين استسلم في سويسرا
- موناكو يفوز على باريس في السلة 80-74
بيلد: لقد اتفق مع الريال
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