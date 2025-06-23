الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو

0 نشر
0 تبليغ

  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 1/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 2/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 3/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 4/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 5/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 6/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 7/8
  • الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. يوفنتوس راهن على يالديز والميلان يراهن على ضم زيتشينكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 23- 06 - 2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- 

لاغازيتا سبورتيفا: الانتر يستيقظ في كأس العالم للاندية ويتخطى اوروا وبدأ سحر لاوتارو يسطع

3d95412ac9.jpg
  • الميلان يراقب الظهير تياغو سانتوس
  • نابولي البطل والتعزيزات تم فتح موضوع لوكا وخونلو
  • ماركيز يسحر بانيايا في جائزة ايطاليا
  • يوفنتوس راهن على يالديز ونجح الامر وكوبماينرز يشعر بالامتنان ان اليوفي دفع من اجله 60 مليون لجلبه

كورييري ديلو سبورت: 160 مليون من اجل اوسيمين الهرل مستعد لدفعها

15e5227cfe.jpg
  • التركي يالديز وثيودور يسحران في كأس العالمن للاندية بعد فوز جديد
  • الارجنتيني بروموس قد يكون المفاجأة في الانتر تشيفو يريده ويريد ايضًا كاريوني
  • الميلان يريد جلب زينشينكو وبيع ثيو
  • فيورنتينا يريد فيتي
  • ماريكز يفوز في جائزة ايطاليا
  • المانيا تفوز على ايطاليا في بطولة اوروبا تحت 21 عام بنتيجة 3-2

ماركا: ريال مدريد 3-1 باتشوكا

622a47629c.jpg
  • هذا شيء آخر
  • الريال قدم مباراة جميلة بالرغم من النقص العددي بعد طرد اسينسيو ليظهر الريال قوته
  • الهجومية ويخطف الفوز
  • الكاراز يتوج بلقب دورة كوينز
  • ريال مدريد يقترب من لقب كرة السلةو بفوز جديد على فالنسيا
  • مارك ماريكز يسكت الجميع في موجيلو
  • اتلتيكو مدريد مضطر للفوز من اجل البقاء في كأس العالم للاندية

آس: ريال مدريد 3-1 باتشوكا

c40b37593a.jpg
  • ريال مدريد بعشرة يفوز بعد طرد اسينسيو
  • الكاراز لا يمكن ايقافه بفوزه في دورة كوينز
  • الاتلتيكو امام يوتافوغو اليوم الاستمرار أو الموت
  • ريال مدريد يفوز على فالنسيا في نهائي السلة 102-96
  • مارك ماركيز يضحك اخيرًا لقد صمد امام بانيايا في القتال ليفوز في الجائزة

سبورت: حتى الآن انتقال نيكو ويليامز يعتمد على بعض التفاضيل الصغيرة

70b2431836.jpg
  • بعمل وكيل نيكو وبرشلونن من اجل اتمام الصفقة عبر دفع قيمة الشرط الجزائي وبلباو لن يجعل الامر سهلًا
  • ريال مدريد يفوز بعشرة لاعبين امام باتشوكا
  • الكاراز يفوز في دورة كوينز ويتطلع للفوز بلقب ويمبلدون
  • ماريكز يحقق فوزه الـ93 ويتصدر بطولة العالم
  • ريال مدريد يقترب من حسم لقب كرة السلة بفوز على فالنسيا في المواجهة الثانية

ليكيب: بول بوغيا في موناكو 

bfca5fa894.jpg
  • بعد مفاوضات شاقة وطويلة بوغبا ينضم إلى موناكو لمدة عامين لبناء مشروع قوي
  • فوكلين استسلم في سويسرا
  • موناكو يفوز على باريس في السلة 80-74

بيلد: لقد اتفق مع الريال 

49c9c7c2dc.jpg
  • نجم مفاجئ في دائرة الضوء مع البايرن (ستيلر نجم شتوتغارت)
  • البايرن لا يستسلم في قضية ويليامز
  • في كل مباراة كومباني يغرس الحماس بين لاعبي البايرن
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا