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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أنه سيخضع لجراحة بكتفه المصابة منذ فترة طويلة، بعد انتهاء مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

بيلينجهام يؤكد خضوعه لجراحة بكتفه بعد مونديال الأندية

ويعاني الإنجليزي الدولي من أوجاع بعد تعرضه لخلع بالكتف في مباراة ضمن الدوري الإسباني في نوفمبر 2023، وهو يلعب مرتديا دعامة تحت قميصه مذذاك الوقت.

ورغبة منه بإحراز لقب البطولة المجزية ماليا، قرر النادي الملكي ارجاء جراحة بيلينجهام حتى نهايتها، ما يعني غيابه عن انطلاق بطولة الدوري الإسباني (لا ليجا) للموسم المقبل.

قال بيلينجهام لمنصة دازون للبث التدفقي، بعد فوز ريال مدريد على باتشوكا المكسيكي 3-1 في مدينة شارلوت الأميركية "وصلت لمرحلة... ضقت ذرعا بالدعامة، واضطراري لشدها، وقيام لاعبين (آخرين) بشدها، وإعادة ترتيبها طوال الوقت".

تابع "لدي جراحة مبرمجة بعد البطولة، أعتقد إنه ا بعد أيام قليلة من موعد النهائي.. أنا سعيد حيال هذا الأمر، منذ فترة وأنا انتظره. أعتقد أن صبري قد نفد من الدعامة".

وقد يتطلب تعافي بيلينجهام نحو 12 أسبوعا حسب تقارير صحافية، ما يعني إنه قد يغيب أيضا عن مبارتي إنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا.

ووجد بيلينجهام طريق الشباك خلال مواجهة باتشوكا مفتتحا التسجيل في الدقيقة 35، بعد يوم من تسجيل شقيقه الأصغر جوب لمصلحة بوروسيا دورتموند الألماني، الفريق السابق لجود، خلال الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 4-3.

قال لاعب ريال مدريد ممازحا "حاول البعض إغاظتي بالقول إنه أفضل مني. لذا تعين عليّ القيام بشيء ما اليوم. نحن متعادلان الآن، وسنرى ماذا سيحصل في باقي البطولة".