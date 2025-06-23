ميدفيديف يعود مجددا للعشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة -

عاد النجم الروسي دانييل ميدفيديف مجددا للعشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتنس الصادر عن الرابطة العالمية للاعبين المحترفين، اليوم الإثنين.

قفز ميدفيديف مركزين ليحتل المرتبة التاسعة بعد وصوله لنهائي بطولة هاله للتنس حيث خسر اللقب أمام الكازاخي ألكسندر بوبليك الذي قفز 15 خطوة للأمام ليحتل المركز 30 عالميا.

على مستوى العشرة الأوائل أيضا، تقدم البريطاني جاك درابر خطوتين ليحتل المركز الرابع مستفيدا من تراجع الثنائي الأمريكي تايلور فريتز والصربي نوفاك ديوكوفيتش للمركزين الخامس والسادس على التوالي.

كما تقدم الدنماركي هولجر رون خطوة ليحتل المركز الثامن، بينما خرج الأمريكي تومي بول من قائمة العشرة الأوائل بتراجعه للمركز الثالث عشر.

وقفز التشيكي ييري ليتشكا خمس خطوات للأمام أيضا ليحتل المركز 25 بعدما خسر المباراة النهائية لبطولة كوينز أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني، بينما بقى الإيطالي يانيك سينر في الصدارة للأسبوع 55 على التوالي.

ترتيب العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي التنس المحترفين

1- يانيك سينر 10430 نقطة.

2- كارلوس ألكاراز 9300 نقطة.

3- ألكسندر زفيريف 6500 نقطة.

4- جاك درابر 4650 نقطة.

5- تايلور فريتز 4635 نقطة.

6- نوفاك ديوكوفيتش 4630 نقطة.

7- لورينزو موسيتي 4140 نقطة.

8- هولجر رون 3530 نقطة.

9- دانييل ميدفيديف 3420 نقطة.

10- بين شيلتون 3170 نقطة.