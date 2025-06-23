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أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، أن مواجهة بالميراس البرازيلي في ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية تمثل لحظة تاريخية للنادي، مشددًا على ضرورة أن يستمتع اللاعبون بهذه الفرصة الفريدة واستغلالها من أجل حسم التأهل لدور الـ16.

مدرب إنتر ميامي: مواجهة بالميراس لحظة تاريخية

وأكد ماسكيرانو أن الفوز المفاجئ على بورتو بفضل الركلة الحرة لليونيل ميسي أعطى الفريق دفعة معنوية، لكنه شدد على أن الفريق عليه دخول مباراة بالميراس بعقلية الفوز كما يفعلون في كل البطولات التي يخوضونها.

ورغم ثقة الفريق، دعا المدرب الأرجنتيني إلى ضرورة الالتزام بالخطة وعدم الاندفاع المفرط وتقليل نقاط القوة لدى بالميراس واستغلال نقاط ضعفه.