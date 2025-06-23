نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية وصعوبة مباراة بورتو البرتغالي المقرر إقامتها غدًا في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي جاهز للقاء ولتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.

وقال ديانج: نخوض مباراة صعبة أمام فريق كبير وهدفنا تحقيق الفوز، وسنسعى بكل قوة من أجل إتمام هذا الهدف، ولدينا إصرار وعزيمة على تجاوز كافة الظروف وصعوبات المباراة.

وأضاف: نتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، وتركيزنا حاليًا منصب بالكامل على مواجهة بورتو، وسنبذل كل ما لدينا من جهد تحقيق الانتصار.

ووجه ديانج رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، قائلًا: نُقدّر كثيرًا حضور جماهيرنا الوفية هنا، ونعلم أن الرحلة من القاهرة إلى الولايات المتحدة ليست سهلة. دعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا لنا، ونتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنهم وأن نجعلهم فخورين بنا.