نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة بورتو.. إصابة ياسر وربعية في مرمى الانتقادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره بورتو البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة بورتو في مونديال الأندية

واختتم فريق الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، استعداداته لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي، والتي ستقام في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى المارد الأحمر، لاقتناص الفوز على بورتو بثنائية نظيفة، حتى ينجح في التأهل إلى دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية، مع ضرورة فوز بالميراس البرازيلي أمام إنتر ميامي بنفس النتيجة.

ياسر إبراهيم يتعرض لإصابة قوية قبل مواجهة بورتو

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يُعاني من آلام في العضلة الضامة، ولن يشارك في مباراة بورتو المقبلة.

رامي ربيعة في مرمى الانتقادات بسبب سداسية مانشستر سيتي

وعلى الجانب الآخر، تعرض النجم المصري رامي ربيعة مدافع فريق العين الإماراتي والنادي الأهلي السابق إلى موجة كبيرة من الانتقادات من قبل جماهير العين، بسبب تسببه في ركلة جزاء أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يؤدي بشكل دفاعي جيد طوال المباراة، مما أدى إلى استقبال الفريق الإماراتي 11 هدف في مباراتين فقط.

ونجح فريق مانشستر سيتي في اكتساح العين الإماراتي بستة أهداف دون رد، ليتأهل بشكل رسمي إلى دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

باريس سان جيرمان يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى دور 16

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره سياتيل ساونديرز، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أملا في اقتناص الثلاث نقاط والتأهل إلى الدور المقبل.

