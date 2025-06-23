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أحمد جودة - القاهرة -

بعد غياب دام ثمانية أشهر، عاد الأرجنتيني فالنتين كاربوني إلى الملاعب بأداء مميز، حيث سجل الهدف الحاسم في فوز إنتر ميلان الإيطالي على أوراوا ريد دايموندز الياباني في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كاربوني يرفع إنتر ميلان إلى القمة بعد عودة درامية في كأس العالم للأندية

سادت أجواء من الفرح والارتياح الكبير في غرفة ملابس إنتر عقب فوزه الصعب على أوراوا ريد دايموندز في كأس العالم للأندية، وكانت الفرحة مزدوجة، أولا بالنقاط الثمينة التي وضعت الفريق في صدارة المجموعة الخامسة قبل المواجهة الحاسمة مع ريفر بليت، وثانيا بعودة كاربوني، الذي سجّل هدف الفوز في المباراة.

وقال المدرب كريستيان كيفو خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء "أنا سعيد جدا من أجل فالنتين، أعرفه منذ كان طفلا، وقد ضممته إلى فريق الناشئين".

وتابع كيفو "لقد مرت بالضبط ثمانية أشهر منذ إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، تحدثنا خلال فترة غيابه، وكان سعيدا جدا لأنه عمل بجد للتعافي من هذه الإصابة الخطيرة، وكانت هذه مباراته الأولى بعد العودة، ورؤيته يبتسم ويسجل هدف الفوز ويحسم اللقاء أسعدني كثيرا".

كانت هذه عودة لا تنسى لكاربوني /20 عاما/، الذي كانت آخر مواجهة له في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أثناء فترة إعارته مع أولمبيك مارسيليا في مباراة التعادل ضد أنجيه.

وبعد ذلك بأيام قليلة، تعرض أثناء تدريبات المنتخب الأرجنتيني في ميامي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

بعد تعافيه الكامل، طوى فالنتين كاربوني صفحة مؤلمة في نفس البلاد التي بدأ فيها كابوسه. تلك الصورة الحزينة في ميامي، حيث توج بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين قبل أشهر قليلة، تحولت الآن إلى مشهد أكثر إشراقا في ملعب لومين فيلد في قلب سياتل.

وقال كاربوني لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر شبكة الإنترنت بعد المباراة "كنت أشعر ببعض التأثر قبل المباراة، بعد فترة غياب طويلة، وكأن حملا ثقيلا أُزيح عن صدري".

وعانى إنتر ميلان طوال أغلب المباراة لكسر الانضباط الدفاعي للفريق الياباني الذي لا يكل، والذي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الحادية عشرة، ثم عمل بجهد على إغلاق المساحات وإحباط محاولات إنتر ميلان ( النيراتزوري).

في الدقيقة 72، دفع المدرب كريستيان كيفو بفالنتين كاربوني بديلًا للألباني كريستيان أسلاني، ليضفي النجم الأرجنتيني الشاب هدوء واستقرارا على هجوم إنتر المتراجع، حيث أثبت جدارته بالتقدم بالكرة، واختراق الخطوط، وتمريراته الدقيقة التي كسرت رقابة أوراوا الصارمة.

وبوجود كاربوني على أرض الملعب، تحرر لاوتارو مارتينيز، الذي افتتح التسجيل للفريق الإيطالي بتسديدة مذهلة، من الاضطرار إلى التراجع إلى وسط الملعب لخلق الفرص.

وقال كاربوني "كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جدا بالنسبة لي، أريد أن أهدِي هذا الهدف لعائلتي وصديقتي، فهذا الإنجاز هو نتيجة كل الجهد الذي بذلته".

وأضاف اللاعب الشاب "لم أركز فقط على الجانب البدني، بل عملت على الجانب الذهني أيضا، لأنه لا يقل أهمية، وتلقيت دعما كبيرا من أشخاص طوال هذه الفترة، وأود أن أشكرهم جميعا".

تعتبر عودة كاربوني تعزيزا كبيرًا لفريق المدرب كيفو، لأنه من بين التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ بتاريخ 31 مايو/آيار 2025، لم يتبق سوى أربعة لاعبين فقط، وهم.. يان سومر، وفيديريكو ديماركو ونيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز.

وبسبب قائمة طويلة من المصابين في صفوف إنتر، أمثال، هاكان تشالهان أوجلو، ودينزل دومفريس، ودافيد فراتيسي، ويان أوريل بيسيك، وبيوتر زيلينسكي، أتيحت الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للظهور.

إلى جانب كاربوني، شارك كل من فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (19 عاما) وبيتار سوتشيتش (21 عاما) خلال المباراة، فيما اكتملت قائمة البدلاء بعدد من المواهب الشابة مثل توماس بيرينبروخ (20 عاما)، وأليساندرو كاليجاريس (20 عاما)، وماتيو كوتشي (18 عاما)، وجياكومو دي بييري (18 عاما)، وتوماس بالاسيوس (22 عاما)، وجابرييل ري تشيكوني (19 عاما).

واصل كاربوني "أشعر بشعور رائع، خاصةً لأننا حققنا الفوز، لقد عدت الآن، وأنا سعيد جدا لأنني تمكنت من المشاركة ومساعدة الفريق. قبل المباراة، تحدثنا عن ضرورة الفوز مهما كان الثمن. والآن حان الوقت للتفكير في اللقاء القادم".

وتنتظر إنتر ميلان مواجهة قوية ضد ريفر بليت الأرجنتيني، الذي يسعى لمواصلة الأداء القوي الذي قدمته فرق أمريكا الجنوبية ضد كبار الفرق الأوروبية طوال البطولة العالمية.

وقال كاربوني "ريفر بليت سيؤدي المباراة بقوة وشراسة، فهم فريق يضم عناصر مميزة وموهوبة فنيا، لذا ستكون مباراة رائعة بلا شك".