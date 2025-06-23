نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. الفرق العربية بين الفرحة والسقوط وانتظار المشهد الأخير في ملخص الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بصعود بعض الفرق رسميا إلى دور الـ 16، كذلك وداع بعض الفرق قبل نهاية دور المجموعات.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» ملخص الجولة الثانية للفرق العربية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

هزيمة أولى للأهلي

جاءت افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، بهزيمة قاسية لفريق الأهلي المصري بثنائية نظيفة، وذلك أمام فريق بالميراس البرازيلي.

وينتظر فريق الأهلي مباراته فجر الثلاثاء، مع بورتو البرتغالي، حيث مطالب الفريق المصري بالمكسب بفارق هدفين، كذلك تعثر فريق ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

فرحة عربية أولى

نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في رسم الابتسامة العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقابل الترجي التونسي أمام فريق لوس أنجلوس الأمريكي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف، وتسجيل أول فوز للعرب في البطولة عن طريق اللاعب الجزائري يوسف البلايلي.

سقوط ثاني للوداد البيضاوي

سقط فريق الوداد البيضاوي المغربي للمرة الثانية في فخ الهزيمة أمام فريق يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.

وودع فريق الوداد البيضاوي المغربي البطولة من الجولة الثانية لدور المجموعات، وقبل مواجهة العين الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.



الهلال يترقب المشهد

خيم التعادل على مباراة الأمس بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق سالزبورغ النمساوي، دون أهداف.

للمباراة الثانية على التوالي يتعادل فريق الهلال السعودي في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، ليترقب مباراة الجولة الثالثة، حيث أصبح مطالب بتحقيق الفوز على نظيره فريق باتشوكا، وكذلك فوز أي فريق من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام سالزبورغ النمساوي.

وداع من غير سلام

ودع فريق العين الإماراتي البطولة بعد الخسارة منذ قليل بسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وأصبحت مباراة العين الإماراتي أمام الوداد البيضاوي المغربي في الجولة المقبلة مجرد تحصيل حاصل بين الفريقين.