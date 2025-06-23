نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في مهمة كسر النحس الأوروبي أمام بورتو.. فجر التحدي في نيوجيرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، يضرب النادي الأهلي موعدًا جديدًا مع التاريخ، حين يواجه بورتو البرتغالي على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ورغم الإنجازات القارية للأهلي، لا يزال حلم الانتصار على نادٍ أوروبي في مونديال الأندية يراوده، إذ خاض الأحمر مواجهتين سابقتين أمام عمالقة أوروبا دون تحقيق نتيجة إيجابية.

مشوار الأهلي أمام أوروبا في كأس العالم للأندية:

أمام بايرن ميونخ (2020/2021):

سقط الأهلي أمام بطل ألمانيا بهدفين نظيفين في نصف النهائي، لكنه عاد ليحصد المركز الثالث بعد التفوق على بالميراس.

أمام ريال مدريد (2022/2023):

خسر الأحمر أمام بطل أوروبا بنتيجة 4-1، وودّع البطولة محتلًا المركز الرابع.



والآن، يقف الأهلي على أعتاب فرصة جديدة لمعادلة الكفة، وتحقيق أول فوز رسمي على نادٍ أوروبي في هذه البطولة العالمية. فهل يكتب رجال كولر سطرًا جديدًا في تاريخ القلعة الحمراء؟