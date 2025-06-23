نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقاعد شاغرة على الخط.. 4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أندية الدوري المصري في إعادة ترتيب أوراقها الفنية استعدادًا لانطلاق موسم 2025، حيث تبحث أربعة أندية عن التعاقد مع مدربين جدد بعد انتهاء عقود مدربيها في الموسم المنقضي، في الوقت الذي أعلنت فيه سبعة أندية أخرى عن تجديد الثقة في أجهزتها الفنية.

ويأتي على رأس الأندية التي قررت استمرار الأجهزة الفنية:

بيراميدز مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وبتروجت مع سيد عيد، وسيراميكا كليوباترا مع علي ماهر، والبنك الأهلي مع طارق مصطفى، وفاركو مع أحمد خطاب، وطلائع الجيش مع هيثم شعبان، وإنبي مع جمعة جمعة.

في المقابل، ما زالت 4 أندية تبحث عن قيادة فنية جديدة بعد انتهاء التعاقدات أو توجيه الشكر للمدربين، وهي:

الزمالك: أقال النادي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال الموسم الماضي بسبب سوء النتائج والخروج من الكونفدرالية، وتم تعيين أيمن الرمادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم. وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

المصري البورسعيدي: وجّه النادي الشكر للمدرب التونسي أنيس بوجلبان رغم تحقيقه المركز الرابع وضمان المشاركة في الكونفدرالية، ويبحث الآن عن مدرب جديد، ومن المرجح أن يكون أجنبيًا.

الجونة: بعد انتهاء مهمة علاء عبد العال مع الفريق عقب نجاحه في الحفاظ على البقاء بالدوري، رحل لتولي تدريب غزل المحلة، وتعمل إدارة الجونة على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار بديله.

الإسماعيلي: انتهى عقد المدرب تامر مصطفى مع نهاية الموسم، وسط حالة من الغموض بشأن القرار النهائي، في ظل أزمة إيقاف القيد التي قد تؤثر على اختيار المدرب الجديد.



ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن الأسماء الجديدة التي ستقود هذه الأندية في الموسم الجديد، وسط منافسة قوية بين عدد من الأسماء المحلية والأجنبية المطروحة على طاولة المفاوضات.