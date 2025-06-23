نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بورتو المتوقع أمام الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الغد، نظيره فريق الأهلي المصري، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تقام البطولة بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم على الأراضي الأمريكية في النسخة الجارية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي مارتن أنسيلمي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس.

خط الدفاع: مارتيم فيرنانديز، خوسيه بيدرو، إيفان ماركانو.

خط الوسط: جواو ماريو نيتو، ألان فاريلا، فابيو فييرا، فرنسيسكو مورا.

خط الهجوم: غابرييل فيغا، رودريغو مورا، سامو أوموروديون.

يذكر أن فريق بورتو البرتغالي يقع في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية التي تضم كل من:

الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي.