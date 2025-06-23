نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام بورتو في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

يحتضن ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية مباراة الأهلي أمام نظيره البرتغالي، وتذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر وقناة أم بي سي مصر 2، وكذلك منصة «Dazn» الأمريكية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، أحمد مصطفى زيزو.

يذكر أن فريق الأهلي يحتاج إلى الفوز أمام فريق بورتو بفارق هدفين، كذلك يحتاج إلى فوز فريق بالميراس البرازيلي على إنتر ميامي الأمريكي، حتى يستطيع التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.